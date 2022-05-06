В Сумской области задержали коллаборанта, показавшего ВС РФ безопасные маршруты передвижения 6 мая, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в государственной измене (Фото:Нацполиция)

Правоохранители задержали в Сумской области жителя села Боромля, сотрудничавшего с российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в облуправлении Национальной полиции.

С началом полномасштабного вторжения российских войск злоумышленник добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками, сознательно действуя в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

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В частности, коллаборант передавал ВС РФ информацию о местонахождении бойцов ВСУ и других военных формирований, а также показал безопасные пути передвижения по местности. При этом он лично сопровождал колонны вражеской военной техники.

За это 25-летнему злоумышленнику уже сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

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