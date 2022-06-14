Минус бронеавтомобиль. Житель Пироговичей рассказал, как угнал российский Урал с оружием и передал ВСУ — видео 14 июня, 11:48 Цей матеріал також доступний українською Житель Пироговичей Виталий «Доллар» (Фото:Скриншот видео НВ)

Житель села Пироговичи Киевской области Виталий «Доллар» угнал пустой российский бронеавтомобиль Урал, спрятал его и передал Вооруженным силам Украины.



Виталий «Доллар» в начале полномасштабного российского вторжения вместе с товарищем пошел в военкомат в райцентр Иванков Киевской области. Когда мужчины возвращались, рядом уже шел бой. Виталий увидели пустой российский Урал и угнали его. Уже в деревне оказалось, что бронеавтомобиль полон оружия.

Видео дня

Как Виталию и его односельчанам удалось скрыть и уберечь ценную технику — смотрите в сюжете НВ:

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.