Минус бронеавтомобиль. Житель Пироговичей рассказал, как угнал российский Урал с оружием и передал ВСУ — видео

14 июня, 11:48
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Житель Пироговичей Виталий «Доллар» (Фото:Скриншот видео НВ)

Житель Пироговичей Виталий «Доллар» (Фото:Скриншот видео НВ)

Житель села Пироговичи Киевской области Виталий «Доллар» угнал пустой российский бронеавтомобиль Урал, спрятал его и передал Вооруженным силам Украины.

Виталий «Доллар» в начале полномасштабного российского вторжения вместе с товарищем пошел в военкомат в райцентр Иванков Киевской области. Когда мужчины возвращались, рядом уже шел бой. Виталий увидели пустой российский Урал и угнали его. Уже в деревне оказалось, что бронеавтомобиль полон оружия.

Видео дня

Как Виталию и его односельчанам удалось скрыть и уберечь ценную технику — смотрите в сюжете НВ:

https://www.youtube.com/embed/ALVf8brPoxg
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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Киевская область Армия России Бронеавтомобиль Война России против Украины

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