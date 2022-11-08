В Николаеве задержали агента РФ, наводившего ракеты на здание СБУ
Злоумышленник также занимался распространением кремлевской пропаганды (Фото:СБУ)
В результате контрдиверсионных мер в Николаеве задержали местного жителя, который передавал российским захватчикам координаты для ударов по городу.
Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных подразделений и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева.
В первую очередь оккупанты «охотились» за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали осуществить прицельный ракетный удар, однако сотрудники спецслужбы сработали на опережение и задержали корректировщика при попытке передачи информации.
Кроме того, коллаборант активно распространял через соцсети прокремлевскую пропаганду с призывами к поддержке оккупантов, чем и привлек внимание спецслужб РФ, решивших его завербовать.
Следователи уже сообщили ему о подозрении по:
- ч. 3 ст. 114−2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения, с целью передачи такой информации государству агрессору)
- ч. 1, 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.