В Николаеве задержали агента РФ, наводившего ракеты на здание СБУ 8 ноября, 10:19 Злоумышленник также занимался распространением кремлевской пропаганды (Фото:СБУ)

В результате контрдиверсионных мер в Николаеве задержали местного жителя, который передавал российским захватчикам координаты для ударов по городу.

Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных подразделений и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева.

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В первую очередь оккупанты «охотились» за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали осуществить прицельный ракетный удар, однако сотрудники спецслужбы сработали на опережение и задержали корректировщика при попытке передачи информации.

Кроме того, коллаборант активно распространял через соцсети прокремлевскую пропаганду с призывами к поддержке оккупантов, чем и привлек внимание спецслужб РФ, решивших его завербовать.

Следователи уже сообщили ему о подозрении по:

ч. 3 ст. 114−2 ( несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения, с целью передачи такой информации государству агрессору)

ч. 1, 3 ст. 436−2 ( оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.