Житель Москвы попросил убежища в Украине из-за преследований в РФ

В ночь на 22 сентября украинские пограничники Сумского погранотряда задержали россиянина, который пытался незаконно пересечь украинскую границу вне пункта пропуска.

По данным Госпогранслужбы, 25-летний житель Москвы обратился с заявлением о предоставлении ему в Украине статуса беженца.

Он пояснил, что в России подвергается преследованиям со стороны российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды. Кроме того, на днях ему было предъявлено обвинение в разжигании ненависти и вражды.

Мужчина решил пересечь российско-украинскую границу на "зеленом" участке. так как был объявлен в федеральный розыск и существовал риск быть задержанным российскими пограничниками во время проверки на пункте пропуска.

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Мужчину передадут компетентным органам в ближайшее время.