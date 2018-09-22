Житель Москвы попросил убежища в Украине из-за преследований в РФ

В ночь на 22 сентября украинские пограничники Сумского погранотряда задержали россиянина, который пытался незаконно пересечь украинскую границу вне пункта пропуска.
По данным Госпогранслужбы, 25-летний житель Москвы обратился с заявлением о предоставлении ему в Украине статуса беженца.
Он пояснил, что в России подвергается преследованиям со стороны российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды. Кроме того, на днях ему было предъявлено обвинение в разжигании ненависти и вражды.
Мужчина решил пересечь российско-украинскую границу на "зеленом" участке. так как был объявлен в федеральный розыск и существовал риск быть задержанным российскими пограничниками во время проверки на пункте пропуска.
- Читайте также: Рада поддержала введение уголовной ответственности для россиян за незаконное пересечение границы Украины
Мужчину передадут компетентным органам в ближайшее время.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования