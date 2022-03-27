«Пушечное мясо должно умирать»: жителя Кривого Рога проучили за оскорбление украинских военных — видео

27 марта, 09:35
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Стоя на коленях, Захар Палатин был уже не таким дерзким, как в своем ролике (Фото:Свои)

Стоя на коленях, Захар Палатин был уже не таким дерзким, как в своем ролике (Фото:Свои)

В Кривом Роге проучили водителя, который опубликовал в соцсетях видео с оскорблениями в адрес украинских военных.

Обидевшись из-за проверки своей машины на одном из блокпостов, 22-летний Захар Палатин записал ролик, в котором заявил, что не против оккупации российских войск, поскольку презирает свою страну и ее защитников.

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«Я считаю, что такое мясо пушечное должно умирать… Это пушечное мясо не достойно уважения… Если ты это смотришь — я желаю твоей матери сдохнуть в окопах, сгнить на**й вместе с твоими братьями по оружию там», — обратился молодой человек к своему «обидчику».

Впрочем, при встрече с украинскими военными, решившими призвать его к ответу, Палатин оказался уже не таким дерзким, как в своем ролике.

Стоя на коленях, он попросил дрожащим голосом прощение у всех, кого оскорбил и пообещал больше так себя не вести.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Украинские военные Кривой Рог Война России против Украины

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