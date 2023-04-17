Украинец убил оккупанта, пытавшегося изнасиловать его жену. За это с ним расправились, разрубив лицо 17 апреля, 11:51 Все обстоятельства убийства Ивана Рыбицкого до сих пор не установлены (Фото:Важные истории)

Во время оккупации РФ села Андреевка в Киевской области в марте 2022 года местный житель Иван Рыбицкий убил российского военного, пытавшегося изнасиловать его жену.

Об этом Важным историям рассказал брат украинца Виктор.

Мужчина связался с журналистами после того, как на портале было опубликовано интервью с военным преступником Даниилом Фролкиным, который поведал об убитом в Андреевке сослуживце.

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Рассказывая свою версию истории, россиянин, естественно, умолчал подробности с попыткой изнасилования.

В то же время, по словам Виктора, в один из дней к его брату пришла местная жительница, связавшаяся с захватчиками, и привела с собой одного из них.

«Он (российский военный) начал приставать к жене Вани. Сначала спросил: „Ты меня любишь?“. С какого-то бодуна непонятно, наверное, выпивший был. Она говорит: „Нет“. Он ей типа: „Дай мне“. Она его жестко послала. Он набросился на нее и начал душить. И, естественно, во время того, как душил, пытаться изнасиловать. Брат мой оттягивал его и кричал: „Не надо, это моя жена“. Она вывернулась и убежала к соседям. Там жила бабушка, за которой она ухаживала. Она пряталась ночь, а под утро пришел мой брат. Он залез через окно и сказал: „Я убил этого парня, который к тебе приставал“. Я ее переспрашивал: „Что именно ты услышала? Убил, расстрелял? Или еще как?“. Она услышала все четко: „Да, расстрелял“», — передал он слова своей невестки.

После этого Иван попытался покинуть населенный пункт, однако у него ничего не вышло, и в итоге он попал в руки россиян.

«Когда нашли тело брата, местные его сразу прикопали в саду. Он пролежал неделю в земле, потом, когда россияне вышли из села, приехала полиция эксгумировать. Жена Люба говорит, что испугалась, сразу отвернулась: там лица фактически не было, вместо него была жижа. Все было залито кровью. Но она опознала его по телу и одежде. В морге сказали: у брата рассечение лица, нет никаких огнестрельных ранений. Открытая черепно-мозговая травма. То есть я могу представить, что у военного есть саперная лопатка или топор, которым можно ударить просто до смерти человека», — рассказал Виктор.

Что касается оружия, с помощью которого его брат расстрелял оккупанта, то мужчина считает, что Иван его украл.

«Как Ваня там оказался, я не знаю. Ваня же не дурак. Он русских боялся с самого начала оккупации. Я думаю, он не мог просто так пойти с ними на выпивку, возможно, его заставили с ними идти. Они боялись, что их местные могут травануть, потому что были такие случаи, что что-то подсыпали им. Возможно, они брали его, чтобы на нем проверить, не отравленный ли алкоголь. Россияне там напивались. На территории дома, где позже нашли Ваню убитым, стояла машина, пирожок. И русские настолько допивались, что они просто так кидали в открытой машине оружие — и его можно было просто брать», — объяснил он взаимоотношения брата с захватчиками и возможное происхождение оружия.

Теперь Виктор пытается докопаться до всех подробности убийства Ивана, чтобы собрать всю картину тех событий воедино.

