Житель Хмельницкой области нашел в кустах три мешка с гранатами
В Хмельницкой области местный житель обнаружил три полиэтиленовых мешка, в которых было припрятано несколько сотен боеприпасов.
Как сообщили в местной полиции, "взрывоопасные" мешки были спрятаны в зарослях возле одного из сел Полонского района.
При обследовании полицейские изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа РГД-5 и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа УЗРГМ-2 в количестве 280 штук.
Боеприпасы направили на экспертизу. По предварительным данным, они были изготовлены еще в советское время.
Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).