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Житель Хмельницкой области нашел в кустах три мешка с гранатами

Сегодня, 15:59
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полиция

Гранаты, вероятно, были изготовлены еще в СССР

В Хмельницкой области местный житель обнаружил три полиэтиленовых мешка, в которых было припрятано несколько сотен боеприпасов. 

Как сообщили в местной полиции, "взрывоопасные" мешки были спрятаны в зарослях возле одного из сел Полонского района.

При обследовании полицейские изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа РГД-5 и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа УЗРГМ-2 в количестве 280 штук.

Боеприпасы направили на экспертизу. По предварительным данным, они были изготовлены еще в советское время.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фото: полиция

Теги:   Боеприпасы Полиция Хмельницкая область

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