Житель Херсонщины получил серьезные травмы, пытаясь разобрать боеприпас

20 февраля, 05:03
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Житель Херсонщины пытался разобрать неразорвавшийся боеприпас (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Житель Херсонщины пытался разобрать неразорвавшийся боеприпас (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Херсонская областная военная администрация сообщила, что житель области получил тяжелые ранения, пытаясь разобрать боеприпас.

Отмечается, что 60-летний житель села Нововоскресенское Бериславского района хотел разобрать сдетонировавший снаряд, который взорвался у него в руках.

Пострадавшему оторвало правую верхнюю конечность. Он также получил осколочные ранения живота. В данный момент он находится в больнице, где борются за его жизнь.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсонская область Боеприпасы

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