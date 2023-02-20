Житель Херсонщины получил серьезные травмы, пытаясь разобрать боеприпас
Житель Херсонщины пытался разобрать неразорвавшийся боеприпас (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Херсонская областная военная администрация сообщила, что житель области получил тяжелые ранения, пытаясь разобрать боеприпас.
Отмечается, что 60-летний житель села Нововоскресенское Бериславского района хотел разобрать сдетонировавший снаряд, который взорвался у него в руках.
Пострадавшему оторвало правую верхнюю конечность. Он также получил осколочные ранения живота. В данный момент он находится в больнице, где борются за его жизнь.