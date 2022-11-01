Житель Харьковской области принес домой часть ракеты С-300. В результате детонации погибла вся семья 1 ноября, 15:19 Кроме самого мужчины, погибли также его беременная жена и четырехлетняя дочь (Фото:Нацполиция)

В одном из сел Лозовского района Харьковской области в результате детонации фрагмента ракеты погибла целая семья.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Согласно предварительным данным, местный житель нашел на поле часть ракеты от российского зенитно-ракетного комплекса С-300 Фаворит, и, несмотря на регулярные предупреждения правоохранительных органов и экстренных служб, принес ее во двор.

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В какой-то момент произошел взрыв, в результате которого, кроме самого мужчины, погибли также его беременная жена и четырехлетняя дочь.