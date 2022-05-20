Грозит пожизненный срок: житель Бучанского района работал на оккупантов, а после пытался вступить в ВСУ
Злоумышленник сдавал захватчикам ветеранов АТО (Фото:Нацполиция)
Правоохранители разоблачили в Киевской области местного жителя, который сотрудничал с российскими оккупантами.
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Об этом сообщили в пятницу, 20 мая, в Национальной полиции.
Во время пребывания войск РФ в Бучанском районе житель села Лубянка предоставлял войскам РФ информацию о местах проживания ветеранов АТО и других лиц, которые имели оружие и могли оказывать сопротивление захватчикам.
При этом один из местных жителей, на которого указал злоумышленник, был в итоге подвергнут пыткам и убит.
Кроме того, хорошо зная местность, коллаборант, показывал рашистам позиции для выгодного расположения их военной техники с целью обстрелов мест дислоцирования украинских военнослужащих.
«В дальнейшем предатель был завербован российскими оккупантами и в целях продолжения своей преступной деятельности в пользу врага пытался попасть на службу в ряды ВСУ», — отметили в полиции.
На данное время фигурант взят под стражу. Против него начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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