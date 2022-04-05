На Киевщине мужчина погиб из-за заминированного оккупантами автомобиля 5 апреля, 21:48 Цей матеріал також доступний українською Житель Броварщины решил не ждать зачистки территории, а сел за руль и уехал домой (Фото:Facebook/Поліція Київської області)

Житель Броварщины в Киевской области погиб, когда открыл багажник собственного автомобиля, к сожалению, она оказалась заминированной оккупантами.

Об этом сообщает пресс- служба Нацполиции.



По данным правоохранителей, 32-летний житель села Гоголев приехал в село Плоске, где обнаружил свою машину. Он решил не ждать зачистки территории, а сел за руль и уехал домой.

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Когда мужчина добрался до своего дома, он открыл багажник, после чего произошел взрыв. Оказалось, что автомобиль был заминирован. Мужчинв получил смертельные травмы и погиб.

Полицейские подчеркивают, что граждане, возвращающиеся на освобожденные от оккупантов территории, не должны прикасаться к непроверенным специалистами предметам.

Напомним, что российские оккупанты полностью покинули Броварской район Киевской области.

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