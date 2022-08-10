В зависимости от обстоятельств. От 43 до 85% украинцев планируют жизнь своих детей и внуков в Украине — гендиректор КМИСа

10 августа, 17:58
Женщина с детьми ждет автобуса в Германию в Краматорске, 8 августа (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Женщина с детьми ждет автобуса в Германию в Краматорске, 8 августа (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью НВ рассказал, что от 43 до 85% украинцев планирует будущее своих детей и внуков в Украине. Их мнения зависят от обстоятельств.

«Исследование тех, кто остался в Украине, которое мы провели в мае 2022-го по заказу CASE Украина, показало, что в случае продолжения войны так, как сейчас, только 43% жителей Украины планируют будущее своих детей и внуков в Украине. В случае перемирия и отложения войны на потом планируют будущее своих детей и внуков в Украине 55% жителей. Со сменой власти в России на демократическую согласны планировать будущее детей и внуков в Украине 77% жителей Украины, а при вступлении в НАТО или получении более весомых гарантий безопасности — 85%. Так что, повторюсь, все будет зависеть от хода войны и времени, когда придет мир», — рассказал Паниотто в интервью НВ.

Видео дня

Он также предположил, что после окончания войны Украину ждет не волна разводов, а волна эмиграции мужчин к их семьям за границу.

Читайте также:

Вячеслав Халанский: «Реальные отношения — это поддержка и понимание» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos) Очень важная тема. Как долгая разлука влияет на семью

«Влияние длительной разлуки неоднозначно, большинство разводов связано с совместным проживанием, а не с разлукой, и чем продолжительнее разлука, тем больше женщины с детьми укоренятся в принявшей их стране», — сказал социолог, добавив в то же время, что сейчас оснований для обоснованных предположений нет.

Также он рассказал, что падение рождаемости в развитых странах связано с успешной борьбой женщин за равные права и в этом случае «обратного пути нет».

«Скорее всего, мы должны бороться за возвращение беженцев с детьми, создавать условия для этого и — крайне важно — психологический климат. Осуждение беженцев за то, что покинули Украину, должно быть преодолено. Нам также придется готовиться к миграции в Украину из других менее развитых или более авторитарных стран, к чему мы пока не готовы», — назвал Паниотто доступные для Украины способы преодоления демографического кризиса.

В июне Паниотто уже заявлял, что после войны Украину ждет новая волна эмиграции, так как мужчины захотят присоединиться к своим семьям в ЕС.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Эмиграция Беженцы Интервью НВ КМИС Демография Будущее Украины

Эксклюзивы НВ

Люди отдыхают на пляже, когда поднимается дым и пламя после взрывов на российской военной авиабазе в Новофедоровке. Крым, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)
«Для РФ назревает серьезный кризис» /
С помощью какого вооружения Украина научилась бить на 150 км, готовясь к наступлению — Яковина
10 августа, 13:04
События
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Для любой армии — это катастрофа. Что происходит вокруг Херсона?

Главная тема — это что происходит с Херсоном? Где наступление, будет оно или не будет? И если будет, то кто будет наступать? Попробуем разобраться

10 августа, 12:03
Мнения
Наталья Шаповал
Руководитель KSE Institute
Нефтяные доходы: Сможет ли кремль избежать экономических потерь?

Как санкции влияют на экономику РФ

10 августа, 11:35
Эксперты
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X