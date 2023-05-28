Трансформация «Киев за три дня». Теперь Украина размышляет, ликвидировать ли Путина — экс-сотрудник СБУ 28 мая, 14:27 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexey Filippov/Pool via REUTERS)

Военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил в эфире Radio NV, как изменилась информационная составляющая войны России против Украины с начала полномасштабного вторжения.

«Еще год назад были разговоры, будет Украина или нет, заходят ли в Киев. А тут уже украинские спецслужбы выбрасывают информацию: „Будем ликвидировать Путина, не будем… Посмотрим“. Вот какая трансформация», — говорит Ступак.

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Также он рассказал, на кого направлены сообщения Главного управления разведки, что российский диктатор Владимир Путин является «целью № 1», которое в спецслужбе уточнили, что речь идет о задержании и доставке диктатора на трибунал в Гааге.

«Это прежде всего работает против россиян: „Как так? Наш президент — это же глыба“. <...> И, разумеется, это работает на то, чтобы еще больше Путин погружался, был подозрительным, меньше появлялся на людях, меньше принимал людей», — отметил эксперт.

Также Ступак напомнил, что ВОЗ отменила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19, но, заметил он, в Кремле до сих пор продолжаются карантинные мероприятия:

«Коронавирус уже исчез, его официально ликвидировали, а Путин до сих пор на карантине».

В шутку эксперт предполагает, что в окружении диктатора просто решили не приносить эти новости Путину в папках, чтобы воспользоваться возможностями.

«Он же не пользуется другими источниками информации, только разведка, контрразведка, Следственный комитет и все. Это дает возможность российской Федеральной службе охраны еще больше показывать свою важность: «Мы вас охраняем. На вас проклятые укропы пытаются покушаться, поэтому нам нужно еще больше денег, расширить бюджет, еще больше людей, еще больше полномочий. В принципе, их устраивает эта история», — добавил Ступак.

Напомним, что целью российской армии в начале широкомасштабного вторжения было «взять Киев за три дня». Через полгода фраза уже стала предметом многочисленных шуток.

Однако в начале войны исход битвы за Киев был непредсказуем: спасти столицу удалось ценой невероятных усилий, отваги, предусмотрительности и изобретательности украинских защитников.