В Украине женщин будут принимать на военный учет только по собственному желанию — Генштаб

14 июля, 14:34
Украинская военнослужащая (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Украинская военнослужащая (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Генеральный штаб ВСУ рекомендует разрешить женщинам становиться на военный учет по желанию.

В Генштабе заявили, что были проработаны предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных.

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«Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 года женщины, имеющие специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на военный учет военнообязанных», — заявило ведомство в Facebook.

Однако, Генштаб отметил, что проведение общей мобилизации во время войны со страной-агрессором Россией показало, что на военную службу в ВСУ и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=362635692716182&set=a.229159252730494

«Большинство женщин назначено на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров», — говорится в сообщении.

В настоящее время в ВСУ остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

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В Генштабе заявили, что таким образом, опыт развертывания воинских частей ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете.

Учитывая это, Главным управлением персонала Генштаба проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только с их согласия.

Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.

https://www.youtube.com/watch?v=dw0Z969tLZ0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мобилизация Генштаб Война России против Украины

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