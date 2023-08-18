Жилищная субсидия: что изменится для украинцев с 1 сентября 18 августа, 08:50 Субсидия с 1 сентября 2023 года — что изменилось для украинцев (Фото:depositphotos.com)

Сентябрь будет последним месяцем неотопительного сезона. Жилищная субсидия останется на уровне 300−400 гривен.

Размер субсидии, как и где ее оформить

Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Видео дня

Сентябрь будет последним месяцем неотопительного сезона. Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 гривен.

Начислением субсидии занимаются органы Пенсионного фонда (ПФУ). Но чтобы оформить льготы, не обязательно идти в соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно пройти онлайн на порталах Дія или ПФУ (заполнить необходимые формы и прикрепить сканированные копии документов).

В Пенсионном фонде обещают, что до конца года процедура будет еще проще — «в один клик».

Новая услуга: украинцы онлайн будут узнавать о праве на субсидию

Узнать о праве на жилищную субсидию украинцы смогут онлайн, ничего не просчитывая самостоятельно. Информация будет сгенерирована автоматически на портале Дія и в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Когда человек зайдет в Дію или пенсионный кабинет, он сразу увидит потенциальную приписку: «Вы можете претендовать на субсидию». После этого украинец сможет подать заявку на получение субсидии, а вся необходимая информация будет подтягиваться автоматически.

Кому необходимо подать новые заявки и кого могут лишить субсидии

Тем, кто уже получает субсидию или на летний период было назначено «нулевую субсидию», перед началом отопительного сезона оформлять документы заново нет необходимости. Перерасчет сделают автоматически.

Однако есть несколько категорий граждан, которым нужно снова обратиться за субсидией:

— в составе домохозяйства есть ВПЛ;

— члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

— количество лиц, проживающих в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

— домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Кроме того, есть ряд случаев, при которых субсидию могут отменить — приобретение нового авто, недвижимости, наличие депозита на более 100 тыс грн, долг за коммуналку, если хотя бы один из взрослых членов семьи не учится, официально не работает и у него нет статуса безработного.

Переселенцы также могут получить субсидии

ВПЛ, которая не зарегистрирована, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.

К заявлению о назначении субсидии переселенцу необходимо приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица).

Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться в один из указанных органов:

— уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;

— центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

— сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Жилищную субсидию также можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:

— портал Дія;

— веб-портал электронных услуг ПФУ;

— мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Скачать его можно для Android и для IOS.

Сентябрь — последний месяц в неотопительном сезоне

Уже в октябре начнется новый отопительный сезон, а это значит, что в Украине увеличатся суммы в платежках, соответственно, увеличится и размер жилищной субсидии.

Число получателей субсидий в Украине также может увеличиться с началом осенне-зимнего сезона.

Добавим, что эксперты прогнозируют сложный отопительный сезон-2023/24 из-за угрозы дальнейших ракетных ударов по объектам энергогенерации, которые могут спровоцировать многосуточные блэкауты и отсутствие отопления. Украинцам советуют запасаться источниками бесперебойного питания электроэнергии и утеплить стены и окна собственных жилых помещений.