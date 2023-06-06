Практические советы. Поиск бесплатного жилья в Польше для украинцев в 2023 году 6 июня, 16:44 Как украинцам найти бесплатное жилье в Польше (Фото:wirestock/freepik)

Большое количество украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, сталкиваются с трудностями в поиске жилья. Для некоторых из них найти убежище у друзей или родственников не является проблемой, но другие ищут временные и бесплатные места проживания.

Незнание языка и отсутствие поддержки могут существенно усложнить поиск жилья. Рассказываем о том, как украинцам найти бесплатное жилье в Польше.

Группы по поиску бесплатного жилья в Польше для украинцев в facebook

Видео дня

В социальной сети Facebook польско-украинское сообщество является очень популярным. Однако с началом российской агрессии создалось огромное число групп, посвященных Украине, включая те, которые специализируются на поиске жилья.

Если вы будете искать жилье в facebook, то стоит обратить внимание на такие группы:

В некоторых группах ежедневно публикуются более 10 предложений, тогда как в других группах появляется только одно или два объявления ежедневно. Итак, если вам срочно нужно жилье, рекомендуется регулярно проверять содержимое этих страниц и сразу обращаться к лицу, чье предложение вас заинтересовало.

Бесплатное жилье для беженцев из Украины в Польше: сайты

Помимо социальных сетей, существуют специальные интернет-порталы, предназначенные для оказания помощи Украине. С целью нахождения бесплатного жилья, можно воспользоваться следующими веб-ресурсами:

Mapuj Pomoc: этот сервис специально создан для граждан Украины. С помощью Mapuj Pomoc вы можете быстро найти жилье. Этот сервис позволяет не только найти временное жилье для себя, но и предложить убежище кому-то другому.

Помощь беженцам: это специальный сайт для беженцев из Украины. Здесь можно найти не только предложения по жилью, но и многие другие виды помощи. Сейчас на сайте доступно более 7 тысяч предложений. Ukrainetakeshelter: этот веб-сайт позволяет связаться с людьми, которые могут предоставить жилье. Для использования этой платформы нужно авторизоваться, что можно сделать с помощью учетной записи Facebook, Google или Twitter, или создать новую учетную запись. icanhelp.host — платформа, помогающая тем, кто предоставляет жилье, и тем, кто его ищет. Процесс очень прост: выберите, хотите ли вы помочь, или вы ищете помощи. Затем вам будет доступна специальная страница с предложениями, которая будет соответствовать вашим потребностям. Olx — популярная платформа объявлений, которую активно используют как украинцы, так и поляки. После начала российской агрессии в Украине, здесь стали появляться бесплатные варианты жилья. На сайте появилась специальная вкладка « Для Украины ( Dla Ukrainy)», где вы сможете найти бесплатные варианты проживания, а также другую помощь, включая бесплатные вещи.



Воспользуйтесь программой 40+

Правительство Польши поддерживает граждан, которые предоставляют убежище украинцам. Эта помощь называется 40+. Она предусматривает выплату 40 злотых в день каждого дня пребывания украинца, принятого польской семьей. Программа действует в течение 120 дней. Для того чтобы воспользоваться программой, вам необходимо иметь номер PESEL. Однако не нужно иметь статуса беженца. Вы можете проживать в рамках этой программы менее 120 дней, но не более.

В соответствии с условиями этой программы вам должны предоставить жилье и обеспечить питанием. И помещение, где вас размещают, должно полностью соответствовать стандартам безопасного проживания и не влиять на ваше здоровье и жизнь. Заявку на участие в программе могут подать лица, которые готовы предоставить убежище украинцам. При этом это необходимо сделать непосредственно в ближайшем офисе муниципального управления. Обычно, заявка рассматривается в течение 30 дней.

Также, как только вы приезжаете в Польшу, обратитесь к волонтерам. Ведь именно они могут помочь вам с поиском жилья, транспорта, вещей и даже работой. И если вы не знаете польского языка, волонтер может помочь с переводом.