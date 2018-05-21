Жилье от государства - реальность. Правительство предложит программу финансирования государственных жилищных программ

Украинцам позволят самостоятельно выбирать дом по программе Доступное жилье и Молодежное кредитование. Такие возможности станут частью модернизации государственных жилищных программ, указано в инициативе Министерства регионального развития. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Критерии участника программы государственной поддержки

В рамках государственной поддержки расходы государством покрываются от 30 до 50% от стоимости квартиры или дома. С 2015 года эти программы не финансировались. В прошлом году выплаты от государства восстановили и предоставили 30 млн гривен. Появились две новые категории - переселенцы и участники АТО. Ранее в программе могли участвовать только украинцы, стоящие в очереди на квартиру, - социально незащищенные категории населения. В этом году в список внесли тех, кто вообще не имеет жилья. Таким образом, поддержку может получить любой украинец, который нуждается в улучшении жилищных условий.

Дополнительные категории граждан, которые могут получить жилье

Доступное жилье для людей должна начинаться с разрешения самостоятельно выбирать объект строительства для приобретения жилья по государственным программам. Доход гражданина для возможного участия в программе должен составлять не более трехкратного размера среднемесячной заработной платы в регионе на одного человека, а не пятикратного, как действует сейчас. Правительство предлагает оказывать государственную поддержку, исходя из норматива 21 кв.м. от общей площади жилья на человека и дополнительно 10, 5 кв. м. на семью. Разрешение покупать недвижимость в сданных домах - также могут также внести в эту программу. Чиновники расширят круг участников программ за счет привлечения государственных банков.

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Украинцы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, получат 30% возмещения стоимости квартир. А переселенцы и семьи бойцов АТО заплатят только половину, рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный. Он отметил, что в этом году программу Доступное жилье профинансируют на 100 млн гривен вместо нужной суммы в миллиард гривен. Еще 30 млн гривен государство выделило на обеспечение молодежи жильем.

"6000 граждан уже есть на очереди. Но радует, что четыре законопроекта зарегистрировано, согласно которым государство выделит 1 млрд долларов", - рассказал Комнатный.

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Условия кредитования банков являются невыгодными для молодежи

Выделенные суммы государство направит на компенсацию процентов по кредитам, заявил эксперт по вопросам недвижимости SV Development Сергей Костецкий. Полноценной программы доступного жилья и молодежного кредитования сегодня не существует. И причина этому - отсутствие средств в бюджете, бюрократия и появление новых льготных категорий в связи с войной на Востоке Украины. По его словам, необходимо наладить механизм, при котором статья на эти расходы в бюджете была бы постоянной и обязательной.

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"До 2009 года было проще получить жилье по такой программе, а сейчас это авантюра. Государство компенсировало раньше 17 процентов взятого в банке кредита, в отличие от ситуации сегодня", - отметил Костецкий.

С 2010 по 2014 годы программе доступного жилья воспользовались более трех с половиной тысяч семей, на это ушло 420 млн гривен из госбюджета.