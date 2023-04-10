Квартирный учет. Как в 2023 году получить жилье ветеранам войны — Минветеранов
Как получить жилье для ветеранов войны — Минветеранов (Фото:ivankyryk/depositphotos)
Для получения жилья ветераны войны должны иметь документы, подтверждающие их статус ветерана, а также документы, свидетельствующие об их доходах и финансовом положении. Подробную информацию об этой программе можно прочитать в этой статье.
Ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов, Защитников и Защитниц Украины имеют право на получение бесплатного жилья в Украине. В марте 2023 года по инициативе Минветеранов правительство внесло изменения в постановления КМУ №№ 719, 280 и 214, которыми усовершенствовало порядки выплаты денежной компенсации для приобретения жилья ветеранами и членами их семей.
В частности, создан механизм реализации права на получение денежной компенсации теми получателями, которым такая компенсация была назначена в 2018-2022 гг. рф, по месту нахождения на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ. По четырем бюджетным программам в 2023 году на это предусмотрено 5,5 млрд грн.
Минветеранов по этой ссылке опубликовало пошаговую инструкцию, как ветераны и члены их семей могут получить подробную информацию по жилищным вопросам.
Основания для улучшения жилищных условий ветеранам Украины
Согласно Инструкции, основаниям для улучшения жилищных условий являются:
- Обеспеченные жилой площадью ниже установленного уровня по области, населенному пункту
- Проживание в одной комнате по две и более семьи
- Помещение не отвечает санитарным и техническим требованиям.
- Проживание в коммунальных или неблагоустроенных квартирах
- Проживание в общежитии
- Тяжелая форма хронического заболевания
- Внутри перемещенные лица (ВПО)
- Проживание по договору аренды
Документы для взятия на квартирный учет
- Для взятия ветеранов и членов их семей на квартирный учет необходимо:
- Заполнить заявление о взятии на квартирный учет (подписываются членами семьи, проживающими вместе)
- Справка/сведения о зарегистрированном месте проживания/нахождения на каждого члена семьи
- Копия удостоверения УБД/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего (умершего)/ члена семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины
- Справки о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы (в исполнительном комитете местного совета)
- Копии паспорта (свидетельства о рождении) и идентификационного кода всех членов семьи
- Справки о взятии на учет ВПЛ (заявителя и членов семьи)
Министерство по делам ветеранов Украины отмечает, что решение о взятии на квартирный учет должно быть вынесено в течение 1 месяца. Это будет письменный ответ с датой взятия на учет, вида и номера очереди или основания отказа. Далее необходимо дождаться своей очереди на получение жилья (общая/первоочередная/внеочередная). Получить решение исполнительного комитета местного совета по обеспечению жильем. Конечным результатом будет получение ордера и ключей на жилое помещение.