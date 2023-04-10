Квартирный учет. Как в 2023 году получить жилье ветеранам войны — Минветеранов

10 апреля, 15:51
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Как получить жилье для ветеранов войны — Минветеранов (Фото:ivankyryk/depositphotos)

Как получить жилье для ветеранов войны — Минветеранов (Фото:ivankyryk/depositphotos)

Для получения жилья ветераны войны должны иметь документы, подтверждающие их статус ветерана, а также документы, свидетельствующие об их доходах и финансовом положении. Подробную информацию об этой программе можно прочитать в этой статье.

Ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов, Защитников и Защитниц Украины имеют право на получение бесплатного жилья в Украине. В марте 2023 года по инициативе Минветеранов правительство внесло изменения в постановления КМУ №№ 719, 280 и 214, которыми усовершенствовало порядки выплаты денежной компенсации для приобретения жилья ветеранами и членами их семей.

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В частности, создан механизм реализации права на получение денежной компенсации теми получателями, которым такая компенсация была назначена в 2018-2022 гг. рф, по месту нахождения на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ. По четырем бюджетным программам в 2023 году на это предусмотрено 5,5 млрд грн.

Минветеранов по этой ссылке опубликовало пошаговую инструкцию, как ветераны и члены их семей могут получить подробную информацию по жилищным вопросам.

Основания для улучшения жилищных условий ветеранам Украины

Согласно Инструкции, основаниям для улучшения жилищных условий являются:

  • Обеспеченные жилой площадью ниже установленного уровня по области, населенному пункту
  • Проживание в одной комнате по две и более семьи
  • Помещение не отвечает санитарным и техническим требованиям.
  • Проживание в коммунальных или неблагоустроенных квартирах
  • Проживание в общежитии
  • Тяжелая форма хронического заболевания
  • Внутри перемещенные лица (ВПО)
  • Проживание по договору аренды

Документы для взятия на квартирный учет

  1. Для взятия ветеранов и членов их семей на квартирный учет необходимо:
  2. Заполнить заявление о взятии на квартирный учет (подписываются членами семьи, проживающими вместе)
  3. Справка/сведения о зарегистрированном месте проживания/нахождения на каждого члена семьи
  4. Копия удостоверения УБД/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего (умершего)/ члена семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины
  5. Справки о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы (в исполнительном комитете местного совета)
  6. Копии паспорта (свидетельства о рождении) и идентификационного кода всех членов семьи
  7. Справки о взятии на учет ВПЛ (заявителя и членов семьи)

Министерство по делам ветеранов Украины отмечает, что решение о взятии на квартирный учет должно быть вынесено в течение 1 месяца. Это будет письменный ответ с датой взятия на учет, вида и номера очереди или основания отказа. Далее необходимо дождаться своей очереди на получение жилья (общая/первоочередная/внеочередная). Получить решение исполнительного комитета местного совета по обеспечению жильем. Конечным результатом будет получение ордера и ключей на жилое помещение.

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Редактор: Алена Дука

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