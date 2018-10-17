Жилье для военных. Куда поселят солдат-контрактников этой осенью

Четыре новых дома сдадут в эксплуатацию уже в ноябре

В Львовские области завершают строительство общежитий для военных. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Уже в этом году туда заселятся 600 контрактников. Четыре новых дома сдадут в эксплуатацию в ноябре, еще два - в декабре. Следующие два здания планируется завершить в начале следующего года. Всего в них поселится 1000 солдат ВСУ.

Общежития для солдат

Это строительство является частью национального проекта Министерства обороны. Весь проект - это 184 одинаковых общежития почти в каждом из регионов Украины. Сегодня во Львовской области работу по возведению общежитий проинспектировали президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак.

Цена такого здания - около 15 млн грн

Порошенко на встрече с военными пообещал до 1 ноября обеспечить военных-контрактников или комфортабельными общежитиями, или компенсацией за аренду жилья.

Совокупно в Украине в этом году 170 тыс. военных-контрактников, из них большинство - рядовые солдаты. Советник президента и минобороны Юрий Бирюков опровергает слухи о том, что общежития могут отдать под заселение офицерам.

"184 общежития для солдат контрактной службы. Потому что в соцсетях видел комментарий, как кто-то написал, что это для офицеров. Нет, это исключительно для солдат - 23 тыс. военнослужащих. Все 184 здания прошли процесс торгов. Уже определили победителей. 165 активно строятся, а на других были переторги, потому что мы разрывали договор с недобросовестными строителям. Цена такого здания - около 15 млн грн", - рассказал Бирюков.

Условия

Во Львовской области новые общежития для контрактников строят в военном городке в Старычах возле Яворивского полигона. Каждое здание рассчитано на 125 человек, в комнатах будут жить от 3 до 5 человек.

Общими будут уборная, прачечная и кухня-столовая. По словам армейцев, новые общежития пока не покроют всех потребностей контрактников. В них переселят ребят из казарм, поэтому для тысячи военных условия жизни должны существенно улучшиться, сказал представитель регионального медиацентра Министерства обороны Александр Поронюк.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что строительство общежитий покрывают менее 10% потребности военных в жилье.

По словам президента, следующий этап проекта - комнаты-студии для сержантского состава, а также компенсации для приобретения собственного жилья офицерам ВСУ.