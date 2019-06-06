Жгли матрасы и одежду: полиция расследует бунт заключенных в колонии в Днепропетровской области Сегодня, 22:59 Цей матеріал також доступний українською Юго-Восточное межрегиональное управление по ВИУНП МЮ Иллюстративное фото Юго-Восточное межрегиональное управление по ВИУНП МЮ

В среду, 5 июня, в Днепропетровской области в Пятихатской исправительной колонии вспыхнул бунт среди заключенных.

Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

По их данным, около 18 часов группа осужденных отказалась выходить на вечернюю проверку, призвала других не выходить в столовую и не выполнять распорядок дня колонии.

«В локальном участке отделения СПС осужденные подожгли матрасы, одежду установленного образца, прикроватные тумбочки, стали требовать ослабления режима содержания», - сообщили в управлении.

Пожар удалось потушить совместно с подразделениями ГСЧС. В результате уничтожены матрасы, одежда, мебель, помещения колонии не повреждены. Пострадавших среди осужденных и персонала колонии нет.

Сотрудники полиции по факту бунта заключенных открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 392 (действия, дезорганизующие работу исправительных учреждений) Уголовного кодекса.

По данным полиции, около 100 заключенных протестовали против условий содержания.

Напомним, 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт. В результате происшествия пострадали 13 работников колонии.

Во время бунта в колонии произошел пожар. Огонь полностью уничтожил одно из помещений, из-за чего колонию решили законсервировать.