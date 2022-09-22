Жестокие виды пыток и недоедание. Буданов рассказал, как россияне относились к освобожденным украинским пленным 22 сентября, 20:41 22 сентября Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников (Фото:СБУ)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что освобожденные из российского плена украинские защитники находятся в разном физическом состоянии. Ко многим из них применялись жестокие пытки.

Об этом он сказал во время брифинга по обмену военнопленных.

«Все находятся абсолютно в разном состоянии. К сожалению, это правда. Есть лица, которые физически более-менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких людей среди тех, кого мы вернули, является достаточно большим... Ко многим из них (освобожденных, – ред.) применялись очень жестокие виды пыток», — рассказал Буданов.

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Он отметил, что в этом вопросе нельзя сказать, что люди делились по определенным категориям.

"Это зависело в большинстве именно от мест их пребывания. К сожалению, их держали не в одном месте, в Еленовке – а может, и к счастью – а во многих различных учреждениях как на временно оккупированной территории, так и в РФ", – добавил начальник ГУР.

По его словам, часть освобожденных украинских защитников находится в больнице в Чернигове, а также в медицинских учреждениях Черниговской области.



Большинство из освобожденных нуждаются в лечении, и все они нуждаются в психологической реабилитации.

Фото: НВ

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Пять командиров с Азовстали сейчас находятся в Турции. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, они прибыли в Саудовскую Аравию.



Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.



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