Жестко, но адекватно. В Раде заявили об обоснованности обысков в офисе РИА Новости-Украина в Киеве

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СБУ задержала руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского
Фото: пресс-служба АП

СБУ задержала руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского

Следственные действия сотрудников СБУ в киевском офисе российского пропагандистского ресурса РИА Новости-Украины являются адекватной реакцией на агентурную деятельность.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает Интерфакс-Украина.

По ее мнению, украинская спецслужба обладает достаточными доказательствами антиукраинской деятельности кремлевских пропагандистов, раз пошла на такие меры.

"Это достаточно жесткие меры. И раньше за все годы фактически российско-украинской войны мы их не видели. Доказательства, очевидно, должны быть предъявлены. А в случае наличия таких доказательств, такие меры являются адекватными, учитывая, что мы сегодня находимся в состоянии войны", - пояснила Сюмар.

Ранее российские СМИ сообщили, что украинские правоохранители задержали в Киеве руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Позже эту информацию подтвердили и в СБУ, заявив, что его задержание и обыски являются частью спецоперации по разоблачению антиукраинской деятельность медиаструктур, подконтрольных РФ.

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