Зеленский ввел специальное звание «город-спаситель». Первым его присвоили польскому Жешуву 22 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский во время выступления в Раде 22 мая (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание «город-спаситель». О подписании соответствующего указа он сообщил, выступая в Верховной Раде в воскресенье, 22 мая.

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На специальном заседании с участием лидера Польши Анджея Дуды он отметил особую роль этого города.

«Я ввел специальное почетное звание „город-спаситель“ для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выражаю большую благодарность городу Жешуву — первому городу-спасителю», — сказал Зеленский.

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Также президент поблагодарил польских деятелей культуры, спорта, духовенства и простых людей, которые «поддерживают Украину, давая концерты, выходя на соревнования с украинской лентой или приезжают из Познани в Бучу, чтобы просто печь хлеб».

С начала полномасштабного российского вторжения Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев — более 3 млн. Страна предоставила им права, медицину и образование — там уже учатся более 200 тысяч детей из Украины.

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину с визитом 22 мая и стал первым из мировых лидеров, кто вживую выступил в Верховной Раде. В частности, он заявил, что украинцы в Польше – «не беженцы, вы – наши гости» и заверил, что сделает все для членства Украины в ЕС. Зеленский анонсировал внесение в Совет законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши.

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