Фактические цифры больше. Более 14 тысяч гражданских стали жертвами войны в Украине — ООН 10 сентября, 07:05 Россия бьет ракетами по гражданским объектам, гибнут мирные люди (Фото:ГСЧС/Telegram)

Около 14059 гражданских стали жертвами войны в Украине. Из них 5 767 погибли, 8 292 — получили ранения.

Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.



Она указала, что по крайней мере 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на оккупированных РФ территориях. Из них 16 человек найдены мертвыми, 166 — освобождены.

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Кроме этого, она подчеркнула, что Россия не предоставляет доступ к украинским военнопленным, а у Организации есть доказательства того, что их подвергали пыткам и жестокому обращению.

«Фактические цифры, вероятно, намного больше», — отметила Богнер.

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