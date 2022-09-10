Фактические цифры больше. Более 14 тысяч гражданских стали жертвами войны в Украине — ООН

10 сентября, 07:05
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Россия бьет ракетами по гражданским объектам, гибнут мирные люди (Фото:ГСЧС/Telegram)

Россия бьет ракетами по гражданским объектам, гибнут мирные люди (Фото:ГСЧС/Telegram)

Около 14059 гражданских стали жертвами войны в Украине. Из них 5 767 погибли, 8 292 — получили ранения.

Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Она указала, что по крайней мере 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на оккупированных РФ территориях. Из них 16 человек найдены мертвыми, 166 — освобождены.

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Кроме этого, она подчеркнула, что Россия не предоставляет доступ к украинским военнопленным, а у Организации есть доказательства того, что их подвергали пыткам и жестокому обращению.

«Фактические цифры, вероятно, намного больше», — отметила Богнер.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия ООН Война в Украине Война России против Украины

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