Удар по Харькову: жертвами ракетного обстрела стали три человека, еще 23 — получили ранения — фото 21 июля, 15:22 Одна из российских ракет ударила по остановке общественного транспорта (Фото:Прокуратура)

Жертвами ракетного удара российских войск по двум районам Харькова в четверг, 21 июля, стали три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, более 20 мирных жителей получили ранения. Трое из них в результате попадания снаряда в жилой дом в Салтовском районе города, а еще 20 — на остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе.

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На данное время предварительно установлено, что ракеты по Харькову были выпущены российскими захватчиками из реактивных систем залпового огня Ураган.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

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