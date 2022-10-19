Жертвами российских атак за сутки стали 17 мирных жителей Украины — ОП
В Киеве погибли 3 человека (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
В результате российских атак на города Украины во вторник, 18 октября, погибли 17 мирных жителей.
Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций по состоянию на 09:00 19 октября.
По его данным, жертвами российской агрессии стали:
- Донецкая область — 12 погибших (в т. ч. выявлено 8 убитых ранее), 12 раненых;
- Запорожская область — 13 раненых;
- Николаевская область — 1 погибший;
- Сумская область — 2 погибших, 1 ранен;
- Харьковская область — 2 раненых;
- Херсонская область — 1 раненый;
- город Киев — 3 погибших.
Ранее Минобороны Украины сообщало, что российские оккупанты с 7 по 18 октября нанесли более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по территории Украины. В результате атак РФ погибли более 70 человек.