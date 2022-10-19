Жертвами российских атак за сутки стали 17 мирных жителей Украины — ОП 19 октября, 16:08 В Киеве погибли 3 человека (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В результате российских атак на города Украины во вторник, 18 октября, погибли 17 мирных жителей.

Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций по состоянию на 09:00 19 октября.

По его данным, жертвами российской агрессии стали:

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Донецкая область — 12 погибших ( в т. ч. выявлено 8 убитых ранее), 12 раненых;

в т. ч. выявлено 8 убитых ранее), 12 раненых; Запорожская область — 13 раненых;

Николаевская область — 1 погибший;

Сумская область — 2 погибших, 1 ранен;

Харьковская область — 2 раненых;

Херсонская область — 1 раненый;

город Киев — 3 погибших.

Ранее Минобороны Украины сообщало, что российские оккупанты с 7 по 18 октября нанесли более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по территории Украины. В результате атак РФ погибли более 70 человек.