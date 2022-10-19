Жертвами российских атак за сутки стали 17 мирных жителей Украины — ОП

19 октября, 16:08
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В Киеве погибли 3 человека (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Киеве погибли 3 человека (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В результате российских атак на города Украины во вторник, 18 октября, погибли 17 мирных жителей.

Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций по состоянию на 09:00 19 октября.

По его данным, жертвами российской агрессии стали:

Видео дня

  • Донецкая область — 12 погибших (в т. ч. выявлено 8 убитых ранее), 12 раненых;
  • Запорожская область — 13 раненых;
  • Николаевская область — 1 погибший;
  • Сумская область — 2 погибших, 1 ранен;
  • Харьковская область — 2 раненых;
  • Херсонская область — 1 раненый;
  • город Киев — 3 погибших.

Ранее Минобороны Украины сообщало, что российские оккупанты с 7 по 18 октября нанесли более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по территории Украины. В результате атак РФ погибли более 70 человек.

https://www.youtube.com/embed/HCPQuqBHySo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Ракетные удары

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