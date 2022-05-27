Оккупанты непрерывно ведут огонь. В Луганской области погибли пять человек

27 мая, 09:04
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За сутки в Луганской области от обстрелов российских оккупантов погибли пять человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За сутки в Луганской области от обстрелов российских оккупантов погибли пять человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Луганской области за сутки в результате обстрелов российских оккупантов погибло не менее пяти человек.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на протяжении всех суток оккупанты пытались протиснуться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали украинские позиции в районе Устиновки.

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«Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы полчаса устанавливалась тишина. Россияне бьют по жилым кварталам непрерывно. 26 мая от снарядов врага погибли четыре северодончанина. Все — в старых районах города», — написал он.

Гайдай отметил, что еще один человек погиб в Камышевахе.

В Лисичанске оккупанты открыли огонь по отделению полицию. Жертв нет.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Лисичанск Сергей Гайдай Война России против Украины

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