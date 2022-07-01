Число жертв ракетного удара по Одесской области возросло до 20
Жертвами ракетной атаки оккупантов на Одесскую область стали 20 человек (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)
В результате ракетного удара российских оккупантов по Белгород-Днестровскому району Одесской области погибли уже 20 человек.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
По данным спасателей, 16 человек погибли в результате ракетного удара по жилому дому в пгт Сергеевка, еще четверо, среди которых один, ребенок — погибли на базе отдыха.
Пострадали 38 человек, в том числе шестеро детей. Все они госпитализированы.
На месте происшествия продолжаются спасательные работы.
Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.
По предварительным данным, РФ выпустила по региону три ракеты Х-22. Они были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.
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