Число жертв ракетного удара по Одесской области возросло до 20

1 июля, 14:12
Жертвами ракетной атаки оккупантов на Одесскую область стали 20 человек (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

Жертвами ракетной атаки оккупантов на Одесскую область стали 20 человек (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

В результате ракетного удара российских оккупантов по Белгород-Днестровскому району Одесской области погибли уже 20 человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным спасателей, 16 человек погибли в результате ракетного удара по жилому дому в пгт Сергеевка, еще четверо, среди которых один, ребенок — погибли на базе отдыха.

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Пострадали 38 человек, в том числе шестеро детей. Все они госпитализированы.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

По предварительным данным, РФ выпустила по региону три ракеты Х-22. Они были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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