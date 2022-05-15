Пресс-конференция жен защитников Азовстали — видео

15 мая, 14:11
Цей матеріал також доступний українською
Комбинат Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Комбинат Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

15 мая жены украинских военных, продолжающих оборонять Мариуполь, обратились к украинским и мировым медиа с призывом спасти своих родных.

На этой неделе родственники защитников завода провели ряд встреч в Европе, в частности с Папой Римским, где просили о спасении бойцов, у которых нет еды, лекарств и заканчивается вода.

Видео дня

Онлайн-трансляцию пресс-конференции с 14:00 вело Громадське.

https://www.youtube.com/watch?v=1_JjWnfaxkI

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и пытаются контратаковать, продолжаются тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с едой, водой, лекарствами, боеприпасами.

Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.

Редактор: Николай Поддубный

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X