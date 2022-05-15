Пресс-конференция жен защитников Азовстали — видео
Комбинат Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
15 мая жены украинских военных, продолжающих оборонять Мариуполь, обратились к украинским и мировым медиа с призывом спасти своих родных.
На этой неделе родственники защитников завода провели ряд встреч в Европе, в частности с Папой Римским, где просили о спасении бойцов, у которых нет еды, лекарств и заканчивается вода.
Онлайн-трансляцию пресс-конференции с 14:00 вело Громадське.
Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и пытаются контратаковать, продолжаются тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.
На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с едой, водой, лекарствами, боеприпасами.
Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.
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