Пока солдаты РФ умирают в Украине, их жены продают вещи, чтобы купить еды — перехват

1 июня, 10:27
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Сами же оккупанты жалуются, что в армии РФ полный бардак (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сами же оккупанты жалуются, что в армии РФ полный бардак (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Женам российских оккупантов приходится продавать вещи из дома, чтобы купить еды, пока их мужья воюют и гибнут в Украине.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват телефонного разговора одной из таких семей, обнародованный Главным управлением разведки в среду, 1 июня.

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«У меня, нах*й, даже хлеба нету. Выставила кроватку детскую на продажу и плитку эту», — пожаловалась жена захватчика, на что он ей предложил «маленько потерпеть».

Сам же военный жалуется, что в российской армии «бардак», на боевые задания никто идти не хочет, а обещанной зарплаты им, скорее всего, не выплатят.

https://www.youtube.com/watch?v=lb4c8pzr05g&t=9s
https://www.youtube.com/embed/6qZ0yA0boBw
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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