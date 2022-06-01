Пока солдаты РФ умирают в Украине, их жены продают вещи, чтобы купить еды — перехват 1 июня, 10:27 Цей матеріал також доступний українською Сами же оккупанты жалуются, что в армии РФ полный бардак (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Женам российских оккупантов приходится продавать вещи из дома, чтобы купить еды, пока их мужья воюют и гибнут в Украине.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват телефонного разговора одной из таких семей, обнародованный Главным управлением разведки в среду, 1 июня.

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«У меня, нах*й, даже хлеба нету. Выставила кроватку детскую на продажу и плитку эту», — пожаловалась жена захватчика, на что он ей предложил «маленько потерпеть».

Сам же военный жалуется, что в российской армии «бардак», на боевые задания никто идти не хочет, а обещанной зарплаты им, скорее всего, не выплатят.

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