«Проблема безопасности не исчезает». Почему «женские» вагоны — не лучшее решение и как Укрзализныця может поступить адекватнее — интервью NV 24 мая, 20:25 NV Премиум Вагон украинского поезда (Фото:t.me/UkrzalInfo)

После оживленных дискуссий в соцсетях о целесообразности появления «женских вагонов» Укрзализныця подтвердила, что рассматривает возможность введения отдельных купе для женщин и планирует их протестировать.

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк в интервью Radio NV довольно критично оценил замысел компании и рассказал, почему это решение — не самое экономически выгодное и не решает вопрос безопасности пассажиров.

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— Судя по сообщениям Укрзализныци, отдельные вагоны для женщин введут, хотя бы в тестовом режиме. Насколько это рациональное и целесообразное решение?

— Здесь два аспекта. Первый, конечно, социальный аспект или аспект удобства для пассажира. Безусловно, очень часто пребывание в одном купе лиц разных полов вызывало определенные неудобства, исключительно как у пользователей. И хорошо, что Укрзализныця обратила на это внимание.

Кроме этого есть экономический аспект, который заключается в том, что если что-то внедряют, особенно в пассажирском движении Укрзализныци, то всегда нужно понимать, что за это чем-то придется платить.