В Украине до конца мая завершат еще один этап тестирования женской военной формы — Минобороны 29 марта, 17:11 Украинская военнослужащая в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Министерство обороны до конца мая обещает завершить следующий этап испытания военной формы украинских производителей для женщин-военнослужащих.

Об этом ведомство сообщило в среду, 29 марта.

Представители министерства встретились с представителями отечественных производителей и общественных организаций и обсудили результаты первого этапа экспериментального ношения новых образцов женской формы.

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Там предложили изменения для нынешней модели летней формы — с учетом особенностей анатомии женской фигуры. Также на встрече показали четыре новых образца летней униформы. Решили изготовить новую партию образцов для передачи в подразделения.

Кроме того, сейчас в армии продолжают испытания женского белья, предоставленного общественными организациями Forma two и Смелая Украина. По словам министра обороны Алексея Резникова, также продолжается работа по обеспечению женщин бронежилетами с учетом физиологических особенностей. Ожидается, что ее тестирование завершат до конца мая.

«Экспериментальный образец бронежилета для женщин уже разработан, проведен ряд рабочих встреч с представителями потенциальных производителей, которые способны производить бронежилет для защитниц. После проведения технической спецификации и успешных полевых испытаний бронежилеты передадут на обеспечение в ВСУ», — добавил он.

Сейчас в Вооруженных силах Украины служит 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч — гражданские работницы, работающие на нужды армии. Непосредственно в боевых действиях принимают участие около пяти тысяч женщин.