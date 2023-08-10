«Учли все пожелания». В Минобороны рассказали о летней форме для военнослужащих
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ВСУ утвердили новую полевую форму для военнослужащих женщин (Фото:Анна Маляр/Телеграм)
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала подробнее о женской летней полевой военной форме, которую утвердили 3 августа и официально поставили на обеспечение.
Об этом она сообщила в своем Telegram.
«Эта форма имеет 8 размеров. Костюм рассчитан и на минимальный рост женщины — 146 см, и на максимальный — 188 см», — написала Маляр.
По ее словам, были учтены все пожелания военнослужащих. Форма пошита в соответствии с антропометрическими данными женщины, с учетом всех особенностей женской фигуры, и удобна в использовании.
«Одним из преимуществ этого костюма является то, что его можно носить даже во время беременности, потому что верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров», — подчеркнула заместитель министра обороны.
Маляр напомнила, что речь идет именно о полевой форме, в то время, как повседневная и парадная женская форма в ВСУ «есть и была, менялись только образцы».
3 августа Министерство обороны Украины впервые в истории утвердило новую летнюю полевую форму для украинских военнослужащих.