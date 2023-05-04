В Минобороны назвали количество женщин, которые служат в ВСУ 4 мая, 18:24 Украинская военнослужащая в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В рядах ВСУ сейчас служат 42 тысячи женщин-военнослужащих, из них 5 тысяч — на передовой. Об этом написала в Facebook заместительница министра обороны Анна Маляр.

Маляр рассказала о работе команды советников по гендерным вопросам ВСУ, которая занимается обеспечением равных прав и возможностей женщин и мужчин в армии.

«К сожалению, 107 женщин погибли и ранены. Украинские женщины в строю защищают государство так же, как и мужчины. Но равенство — это, конечно, не только о женщинах. Например, у нас есть мужчины, которые по решению суда единолично воспитывают детей, но вместе с тем подлежат мобилизации… Вопросов возникает немало. Важно, что есть мощная команда, готовая с этим работать», — написала замминистра.

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Ранее в Минобороны говорили, что до конца мая 2023 года планируют закончить следующий этап тестирования военной формы для женщин-военнослужащих.