Старт юбилейного, пятого сезона премии L’Oréal — UNESCO «Для женщин в науке» 7 марта, 12:00 Новости компаний L’Oréal Украина

Согласно обнародованному исследованию UNESCO, несмотря на рост количества женщин, выбирающих науку своей профессией, они до сих пор составляют не более 33% среди всех ученых мира. Со времен основания Нобелевской премии, с 1901 года, 61 премию вручали женщинам, 894 — мужчинам.

Из-за российского вторжения ученые Украины были вынуждены покинуть свои дома, теряли место работы. Поэтому поддержка женщин в науке, которые с детства сталкиваются с гендерными стереотипами, крайне важна для восстановления Украины.

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Высоко ценя научное познание и гендерное равенство, Фонд L’Oréal совместно с UNESCO начали в 1998 году программу «Для женщин в науке», направленная на укрепление позиций женщин в науке, поддержание ведущего научного опыта и содействие талантливым женщинам-ученым в признании, которого они заслуживают.

Фото: L'Oréal Украина

С целью поддержать научный потенциал в Украине премия L’Oréal — UNESCO " Для женщин в науке" организуется в Украине с 2018 года. В 2023 году украинская премия реализуется уже пятый год и является частью глобальной программы L’Oréal — UNESCO. " Для женщин в науке", которая в этом году отмечает 25-летие. Цель премии — поддержать и отметить талантливых женщин-ученых и поощрить молодых женщин выбирать научные профессии и помогать им в их карьере.

Фото: L'Oréal Украина

С 6 марта по 31 мая 2023 года включительно будет продолжаться сбор заявлений через специальную онлайн-платформу. К участию приглашаются гражданки Украины в возрасте от 18 до 40 лет, профессионально проводящие научные исследования в области STEM (наука, технологии, инжиниринг и математика), имеют научную степень, публикации в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах Scopus и/или Web of Science, и социально активными в популяризации науки. Их информирование о правилах программы будет осуществляться на платформе.

Каждое заявление будет оценивать независимое жюри программы, в состав которого входят эксперты и эксперты из разных областей науки. Членами жюри премии являются ведущие ученые Украины, признанные специалистами в STEM-отраслях.

Фото: L'Oréal Украина

Следующим этапом премии станет отбор уважаемыми членами жюри десяти финалисток для участия в собеседованиях в сентябре 2023 года и объявление тройки победительниц в ноябре 2023 года. О способе и месте объявления будет сообщено отдельно на странице Facebook и на официальном веб-сайте компании.

Каждая лауреатка получит денежную премию в размере 200 000 (двести тысяч) гривен после отчисления обязательных платежей и сборов, которая может быть использована победительницами по своему усмотрению.



Фото: L'Oréal Украина

«Научная деятельность, как и поэзия, прекрасна тем, что позволяет творить, жить и дышать в области свободы. Поэтому возобновление премии в такие сложные для Украины времена является свежим дыханием жизни и лозунгом поддержки науки», — отмечает сопредседатель жюри премии Сергей Васильевич Комиссаренко, Академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины.

С самого внедрения программы «Для женщин в науке» в 1998 году более 4100 талантливых молодых женщин-ученых, среди которых кандидаты наук и аспирантки, получили признание и поддержку в 110 странах, а пять получили Нобелевскую премию.

Партнеры — Национальная академия наук Украины, Центр «Развитие Корпоративной Социальной Ответственности» и инициатива «Девушки STEM».

Миру нужна наука, а науке нужны женщины!