«С приходом Залужного многое изменилось». Как одолевают «махровый» сексизм в наиболее женском войске Европы — украинском. Интервью 12 августа, 13:54 Эксклюзив НВ Екатерина Приймак (Фото:Anna Shakola / Facebook)

В 2014 году многие женщины-добровольцы столкнулись с нормативными барьерами, определенным мужским сопротивлением, в частности — предубежденным отношением высшего военного руководства. Именно поэтому и появилась общественная организация Женское ветеранское движение.

Восемь лет они вводят равные права и возможности для всех военных. Чего уже удалось добиться, в интервью Радио НВ рассказала соучредитель организации Екатерина Приймак.

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— Чем именно занимается Женское ветеранское движение сейчас? Какие у вас основные направления работы?

— С 24 февраля мы переформатировались на срочный ответ на все возникшие в большом количестве кризисные вопросы. Два наших основных направления — это помощь войску, в приоритете — женщины. Второй — это помощь гражданским женщинам с детьми, из разных уязвимых категорий, которые к нам обращаются.

Как ветеранки, как прошедшие войну люди, мы чувствуем себя более готовыми к такому формату жизни и в определенной степени ответственны за тех, кто не может сейчас за себя постоять.

До [полномасштабной] войны мы занимались защитой прав женщин в армии. Благодаря нашей адвокационной кампании Невидимый батальон было открыто много должностей для женщин.

Волонтерство — не работа общественной организации, но из-за того, что обеспечение эти полгода было очень приоритетным вопросом, мы бросили на это все свои силы.

Сейчас мы хотим развиться в работе с душами, с людьми, с головами — запустили проект психологической поддержки для женщин, учебу, где учим женщин водить [автомобиль], тактическая медицина. Но мы не можем ограничиваться только женщинами, поэтому на обучение мы берем всех, кому это нужно, хотя являемся женской организацией.

— Если говорить о навыках, которые прежде всего необходимы во время полномасштабной войны. Поняли ли вы, чему нужно научить каждого гражданского в Украине?

— По каждому человеку очень трудно сказать, потому что могут быть ситуации, что тебе понадобится что-то редкое.

То, что я увидела в отношении гражданских женщин, — навыки вождения очень важны. Если твои мужчины идут воевать, ты остаешься. И если эта территория оккупирована, нужно бежать. Даже с имеющейся машиной или соседской, многие женщины так и не могли уехать. Именно поэтому мы запустили обучение этим навыкам — без автошколы, чтобы можно было поехать.

Очень необходимый навык — [умение оказывать] медицинскую помощь. Самое главное — это уметь останавливать кровь, потому что из-за этого чаще всего погибают люди, даже от незначительных ранений.

— Как приобщиться к такой учебе? Как пройти курсы?

— На наших страницах в соцсетях мы всегда объявляем об определенном обучении, о психологической поддержке тоже.

Но первый способ и самый легкий — стать волонтером нашей организации. У нас их большое количество — более 200 волонтеров. С этими людьми мы работаем в первую очередь. Это гражданские люди, и с них это обучение началось, с анализа их потребностей.

— Есть ли что-нибудь, что вы сделали до 24 февраля, и теперь такой вопрос не стоит? Например, в отношении женщин в армии.

— Первое, что приходит в голову, — это открытие 63 боевых должностей для женщин, но надо понимать, что гендерное равенство в армии — это тоже процесс. Феминизация армии — это процесс, и он длительный.

Мы работаем в сфере с 2015 года как адвокационная кампания. В 2019 году мы [создали] юридическое лицо — Женское ветеранское движение. Но все в один день не решается.

Когда мы начинали, точкой входа было то, что о женщинах вообще не говорили. Сейчас с экранов, с радиоэфиров от первых людей государства звучит «защитники и защитницы», я знаю, что это наша работа.

Невидимый батальон привлекал СМИ, чтобы делали интервью с женщинами, чтобы узнавали о женской роли. Это было всегда достаточно сложно. А вот в этом году я была в Каннах на премьере фильма Максима Наконечного Видение бабочки. Главная героиня — это женщина-военная. Я поняла, что мы делаем свою работу хорошо.

Сейчас первое, на что обращают наши и западные СМИ, — это женщины и их героизм.

Нами было сделано многое, чтобы девушки смогли вступать в лицей Ивана Богуна и выбирать себе с детства карьеру офицера.

Есть очень много вопросов, иногда возникающих как трэш. Например, помните эти скандальные каблуки, их поздравляют с днем блондинок в соцсетях какие-то бригады, и это бред, потому что мы о женщине-профессионале. Махровый сексизм постройки [армии] кое-где еще есть, но полномасштабная война многое изменила, потому что первое, что нужно армии, — это профессиональные кадры. Тогда женщина ты или мужчина является абсолютно второстепенным.

С приходом [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного тоже многое на самом деле изменилось. Проблемы есть, но мы их обсуждаем, мы от них не морозимся и пытаемся решить.

Женщин становится все больше и больше. В Украине реально наибольший процент женщин, чем [в других армиях] Европы, в странах НАТО. Но почему-то мы ждем, пока нам кто-то расскажет, как нужно интегрировать женщин в армию, хотя мы первые должны рассказывать, как это делать.

Наши женщины в армии — это абсолютный феномен. Когда они приходят, сами достигают своих прав и достигают всего, растут. Это круто.

Ця публікація створена НВ за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст матеріалу не обов’язково відображає погляди ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.

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