Не «киса» и не «зая». Одна из первых женщин-капелланов на нуле рассказывает о том, как на нее реагируют бойцы. 18 марта, 22:00 Елена Легенчук (Фото:DR)

Елена Легенчук из Корпуса военных капелланов о том, как завоевывает уважение бойцов на фронте и доказывает право там находиться.

Военный капеллан Елена Легенчук более полугода посещает бойцов в самых горячих точках фронта и рассказывает, какие реакции вызывает ее появление.

«Я женщина, все еще имеет значение моя внешность, на это есть реакции, и они разные. Из плюсов: моим собратьям капелланам нравится ездить со мной в экипаже, потому что они везут на фронт приятную картинку жизни. Они мне так и говорят: «Ты жизнь, ты пахнешь, у тебя глаза горят. Это то, что хочется увидеть на нуле». То есть происходит такой эффект «Вау» — даже бойцы, которые не собирались слушать капелланов, приходят на встречу.

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Но есть и минусы. Мне иногда приходится доказывать, что я имею право быть там. Что я не «киса», не «зая», не «солнышко», не «манюня». Что я капеллан, я священнослужитель, я здесь сейчас буду говорить то, что стоит послушать. Поэтому я часто из милой и доброй перехожу на довольно жесткую и холодную. Тогда говорю: «Слушай, у меня нет бороды, пуза и кадила, но я духовный человек и хочу тебе сказать». Мой голос становится стальным и в конце концов заставляет бойцов прислушиваться. Уже потом ребята подходят и просят об исповеди или молитве. То есть все еще нужно ломать этот момент и доказывать, что я достойна говорить".

Полную версию интервью с Еленой Легенчук читайте здесь

