В Киевской области 22-летней женщине объявили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований. Речь идет о ее участии в блокировании подразделения Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке.

Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак.

По данным следствия, подозреваемая призывала присутствующих перевернуть служебный автобус, в котором находились бойцы Нацгвардии. Кроме того, она сама участвовала в попытке опрокинуть транспортное средство — вместе с другими участниками раскачивала его.

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В результате этих действий автобус получил значительные механические повреждения.

Женщине инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период по ч. 1 ст. 114−1 Уголовного кодекса Украины.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в Сети распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков.

Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Некоторые из них называли себя родственниками удерживаемых, не предоставляя при этом никаких подтверждений. Люди ломали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось как временный пункт размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились самовольно оставившими часть.

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Вечером 2 ноября в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования. К выяснению обстоятельств подключились Государственное бюро расследований и Офис военного омбудсмена. На месте инцидента также присутствовал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Позже Кирилл Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала к дому на машине скорой помощи. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала. По словам Буданова, женщина вместе с водителем проводила разведку объекта как минимум за трое суток до событий.

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Валентине Молодой и другим фигурантам инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ, распространение информации о местонахождении украинских военных и организацию массовых беспорядков.

4 ноября суд избрал меру пресечения для женщины: её заключили под стражу без права внесения залога.