В Петропавловской Борщаговке женщина призывала перевернуть автобус с нацгвардейцами — ей объявили о подозрении
Беспорядки в Петропавловской Борщаговке (Фото: Скриншот / Национальная полиция Украины)
В Киевской области 22-летней женщине объявили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований. Речь идет о ее участии в блокировании подразделения Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке.
Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак.
По данным следствия, подозреваемая призывала присутствующих перевернуть служебный автобус, в котором находились бойцы Нацгвардии. Кроме того, она сама участвовала в попытке опрокинуть транспортное средство — вместе с другими участниками раскачивала его.
В результате этих действий автобус получил значительные механические повреждения.
Женщине инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период по ч. 1 ст. 114−1 Уголовного кодекса Украины.
Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно
2 ноября в Сети распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков.
Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Некоторые из них называли себя родственниками удерживаемых, не предоставляя при этом никаких подтверждений. Люди ломали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.
Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось как временный пункт размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились самовольно оставившими часть.
Вечером 2 ноября в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования. К выяснению обстоятельств подключились Государственное бюро расследований и Офис военного омбудсмена. На месте инцидента также присутствовал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Позже Кирилл Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала к дому на машине скорой помощи. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала. По словам Буданова, женщина вместе с водителем проводила разведку объекта как минимум за трое суток до событий.
Валентине Молодой и другим фигурантам инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ, распространение информации о местонахождении украинских военных и организацию массовых беспорядков.
4 ноября суд избрал меру пресечения для женщины: её заключили под стражу без права внесения залога.