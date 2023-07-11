Первая женщина-военнослужащая в Украине прошла квалификационный курс Сил спецопераций 11 июля, 12:57 Военнослужащая проходила Q-курс ССО под номером 68 (Фото:ССО Украины/Telegram)

Впервые в Украине женщина-военнослужащая успешно прошла квалификационный курс Сил спецопераций и стала частью подразделения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, она проходила все испытания под номером 68. А во время выпуска получила нашивку спецопераций.

Теперь военнослужащую распределят в одну из воинских частей.

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«Номер 68 — это первая военнослужащая-женщина, преодолевшая дистанцию в несколько месяцев прохождения Q-курса ССО. Впереди распределение в одну из воинских частей и тяжелая работа по приближению победы Украины», — резюмировали в ССО.

Фото: ССО Украины/Telegram

Фото: ССО Украины/Telegram

Фото: ССО Украины/Telegram

Q-курс ССО — это физической подготовки кандидатов, который хотят стать частью структуры ВСУ. Это подразделение отличается не только высокими требованиями по отбору кандидатов на службу, который проходят только 10% желающих, но и подготовкой личного состава. В спецподразделения попадают высокомотивированные, стрессоустойчивые и опытные военные.

В течение нескольких недель проходит отборочный этап курса (селекция), а также пятинедельная программа физической подготовки. Во время этого кандидатов ждут изнурительные тренировки, которые включают бег, плавание, физические нагрузки и марш-броски с многокилограммовой нагрузкой и различными задачами на местности.

После успешного прохождения этого этапа военнослужащий должен освоить одну из пяти специализаций — командира, инженера, специалиста по вооружению, медика или связиста. Все эти специализации взаимозаменяемы — знаниями по основам медицины или минированию будут обладать спецназначители одновременно.