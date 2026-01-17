«Раздражают, потому что напоминают о войне». В Ровно женщина опрокинула портреты погибших героев
В Ровно женщина опрокинула портреты погибших воинов (Фото: Национальная полиция Украины)
В полиции заявили о разоблачении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения опрокинула портреты погибших защитников на Майдане Независимости в Ровно, ее задержали правоохранители.
Об этом в субботу, 17 января, сообщили в полиции Ровенской области.
Там отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины о хулиганстве, сейчас решается вопрос о сообщении женщине о подозрении.
По данным полиции, 16 января около 23:00 поступило сообщение о женщине, которая «вела себя неадекватно» и валила стенды с портретами.
Патрульные и следственно-оперативная группа прибыли на место и по описанию разыскали женщину недалеко от места правонарушения.
Ею оказалась 41-летняя жительница Ровно, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения (0,91 промилле), заявили правоохранители.
«Женщина объяснила, что портреты ее раздражают, поскольку напоминают о войне. О содеянном не жалеет, однако извиняется перед семьями погибших», — написали в полиции.
Досудебное расследование продолжается, а женщину к тому же привлекли к административной ответственности за пребывание в общественном месте в нетрезвом виде.