«Раздражают, потому что напоминают о войне». В Ровно женщина опрокинула портреты погибших героев

В полиции заявили о разоблачении женщины , которая в состоянии алкогольного опьянения опрокинула портреты погибших защитников на Майдане Независимости в Ровно, ее задержали правоохранители.

Об этом в субботу, 17 января, сообщили в полиции Ровенской области.

Там отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины о хулиганстве, сейчас решается вопрос о сообщении женщине о подозрении.

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По данным полиции, 16 января около 23:00 поступило сообщение о женщине, которая «вела себя неадекватно» и валила стенды с портретами.

Патрульные и следственно-оперативная группа прибыли на место и по описанию разыскали женщину недалеко от места правонарушения.

Ею оказалась 41-летняя жительница Ровно, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения (0,91 промилле), заявили правоохранители.

«Женщина объяснила, что портреты ее раздражают, поскольку напоминают о войне. О содеянном не жалеет, однако извиняется перед семьями погибших», — написали в полиции.

Досудебное расследование продолжается, а женщину к тому же привлекли к административной ответственности за пребывание в общественном месте в нетрезвом виде.