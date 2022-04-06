Жительница Киевской области выкрала у спящих оккупантов боеприпасы — видео 6 апреля, 06:49 Цей матеріал також доступний українською Жительница спрятала боеприпасы в кроличьей клетке (Фото:Скриншот видео)

Жительница села Победа Киевской области украла у российских оккупантов цинк с боеприпасами, когда те спали.



Об этом свидетельствует видео, которое в Telegram опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В нем говорится, что женщина решилась на такие действия после того, как в ее село зашли российские захватчики.

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По ее словам, пока те спали пьяные, она изъяла у них оружие, спрятала его в кроличьей клетке у себя во дворе.

После этого женщина дождалась прихода в село Вооруженные Силы Украины и передала им захваченные боеприпасы.

Ранее ВСУ обнаружили заброшенный российский зенитно-ракетный комплекс Бук, а также боеприпасы, оружие и снаряжение.

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