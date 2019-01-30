Женщина пыталась спастись: обнародовано видео расстрела супружеской пары в Николаеве
Издание Новости-N обнародовало видео
с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали момент расстрела
супружеской пары под зданием Ленинского районного суда Николаева.
Согласно кадрам, двое мужчин направились от
синего микроавтобуса Mercedes к стоящей на пороге здания группе людей. Один из
них спрятал за спиной оружие, а подойдя ближе – выстрелил в упор в мужчину, а
затем в женщину. Раненая женщина попыталась убежать, но убийца совершил второй
выстрел.
После этого мужчины вернулись к микроавтобусу, один из них, который оказался сыном стрелка, сел за руль Mercedes и скрылся. Мужчина, застреливший супружескую пару, остался у здания суда в ожидании приезда полиции.
Член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко обнародовал видео момента расстрела с другой камеры, расположенной над порогом здания суда. Его можно посмотреть на странице в Facebook.
Напомним, что 30 января в Николаеве на улице
Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли супружескую пару. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в
машине скорой по дороге в больницу. Полиция задержала сообщника на выезде
из Николаева, там были выставлены посты правоохранителей.
Перед стрельбой в суде решался спор между
жителями Одессы и Николаева. Последние проиграли суд и должны были выплатить
определенную сумму одесситам. Возле здания суда возник конфликт. Житель
Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и
женщину.
Расстрел супружеской пары в Николаеве
В Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли мужчину и женщину. 30 января 2019 года