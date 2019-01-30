Женщина пыталась спастись: обнародовано видео расстрела супружеской пары в Николаеве Вчера, 18:53 3363 Цей матеріал також доступний українською скрин видео Новости-N Камеры зафиксировали момент стрельбы на пороге суда в Николаеве скрин видео Новости-N

Издание Новости-N обнародовало видео с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали момент расстрела супружеской пары под зданием Ленинского районного суда Николаева.

Согласно кадрам, двое мужчин направились от синего микроавтобуса Mercedes к стоящей на пороге здания группе людей. Один из них спрятал за спиной оружие, а подойдя ближе – выстрелил в упор в мужчину, а затем в женщину. Раненая женщина попыталась убежать, но убийца совершил второй выстрел.

После этого мужчины вернулись к микроавтобусу, один из них, который оказался сыном стрелка, сел за руль Mercedes и скрылся. Мужчина, застреливший супружескую пару, остался у здания суда в ожидании приезда полиции.

Член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко обнародовал видео момента расстрела с другой камеры, расположенной над порогом здания суда. Его можно посмотреть на странице в Facebook.

Напомним, что 30 января в Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли супружескую пару. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в машине скорой по дороге в больницу. Полиция задержала сообщника на выезде из Николаева, там были выставлены посты правоохранителей.

Перед стрельбой в суде решался спор между жителями Одессы и Николаева. Последние проиграли суд и должны были выплатить определенную сумму одесситам. Возле здания суда возник конфликт. Житель Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину.