Удар оккупантов из РСЗО Ураган: в Днепропетровской области погибла женщина 14 июня, 12:00 Цей матеріал також доступний українською В Днепропетровской области в результате обстрелов оккупантов погибла женщина (Фото:Николай Лукашук/facebook.com)

В Зеленодольской громаде Днепропетровской области в результате вечернего обстрела в понедельник, 13 июня, погибла женщина.



Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Из-за обстрелов Зеленодольской громады, произошедших накануне вечером, погибла женщина. Ее тело нашли сегодня утром у дачного дома», — написал он.

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По его словам, это уже третья смерть в области от вражеских Ураганов за последнюю неделю.

Оккупанты ежедневно обстреливают громады в Криворожском и Синельниковском районах.



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