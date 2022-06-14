Удар оккупантов из РСЗО Ураган: в Днепропетровской области погибла женщина

14 июня, 12:00
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В Днепропетровской области в результате обстрелов оккупантов погибла женщина (Фото:Николай Лукашук/facebook.com)

В Днепропетровской области в результате обстрелов оккупантов погибла женщина (Фото:Николай Лукашук/facebook.com)

В Зеленодольской громаде Днепропетровской области в результате вечернего обстрела в понедельник, 13 июня, погибла женщина.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Из-за обстрелов Зеленодольской громады, произошедших накануне вечером, погибла женщина. Ее тело нашли сегодня утром у дачного дома», — написал он.

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По его словам, это уже третья смерть в области от вражеских Ураганов за последнюю неделю.

Оккупанты ежедневно обстреливают громады в Криворожском и Синельниковском районах.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Днепропетровская область РСЗО Ураган Война России против Украины

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