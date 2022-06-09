Расстрелы и заключения. Как мужчин из ОРДО заставляют идти на войну против Украины — перехват ГУР
Боевики «ДНР» в захваченном Светлодарске, 25 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Женщина и военный из прокремлевской террористической организации «ДНР» обсуждают, как именно «мобилизованных» с оккупированных территорий на Востоке Украины «агитируют» подписывать контракты, чтобы отправлять людей на войну.
Об этом свидетельствует запись перехваченного разговора супругов, опубликовавших Главное управление разведки в YouTube.
Женщина рассказывает об откровенном принуждении и даже пытках.
«Приехали агитаторы. Один подписал сразу. Других, которые не согласились, заставили сложить оружие и вывезли в неизвестном направлении. Телефоны не отвечают. Их посадили на яму. Яма это подвал. Семь „козлов“ подписали потом. В обед подписали, передумали. По 230 тысяч обещали. И их в тот же день на боевые (отправили на передовую). Из семи — четыре трехсотых, один двухсотый», — розповідає дружина «ДНРовца».
Также, женщина пересказывает, как в семье ее знакомой происходила подобная практика пару лет назад.
«Когда ее муж был на контракте в 15−16 годах и когда пацаны отказывались, складывали оружие, они своих расстреливали сами. Сейчас начались преследования. Они издали закон. Сейчас начинающих возмущаться баб до 20 лет приговаривают», — сказала она.
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