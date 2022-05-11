«Сдыхайте, мучайтесь»: родственники российских военных призывают пытать и убивать украинских детей

11 мая, 10:21
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Даже сам военный РФ был шокирован словами жены (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Даже сам военный РФ был шокирован словами жены (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Служба безопасности Украины обнародовала аудиоперехват телефонного разговора одного из российских оккупантов, воюющих под Харьковом, жена которого призывала убивать украинских детей.

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Узнав, что школьники отказались рисовать советскую символику по случаю 9 мая, женщина предложила наказать их бесчеловечными пытками.

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«Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: „Сдыхайте, мучайтесь“. Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», — призналась россиянка.

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При этом слова рашистки шокировали даже ее мужа.

«Но это же дети, Юль», — напомнил он, на что его жена ответила, что готова расстреливать всех.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1524282957032300544
https://www.youtube.com/embed/B6iWZvFc2HI
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пытки Россияне Российские военные Военные преступления Дети Война России против Украины

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