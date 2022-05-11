«Сдыхайте, мучайтесь»: родственники российских военных призывают пытать и убивать украинских детей
Даже сам военный РФ был шокирован словами жены (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Служба безопасности Украины обнародовала аудиоперехват телефонного разговора одного из российских оккупантов, воюющих под Харьковом, жена которого призывала убивать украинских детей.
Война России против Украины — главные события 11 мая
Узнав, что школьники отказались рисовать советскую символику по случаю 9 мая, женщина предложила наказать их бесчеловечными пытками.
«Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: „Сдыхайте, мучайтесь“. Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», — призналась россиянка.
При этом слова рашистки шокировали даже ее мужа.
«Но это же дети, Юль», — напомнил он, на что его жена ответила, что готова расстреливать всех.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.