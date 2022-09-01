«Бомбят п***ец как». Жена оккупанта жалуется на взрывы в Крыму — перехват разведки 1 сентября, 21:24 Взрывы на военном аэродроме Саки в Новофедоровке, оккупированный Крым, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Главное управление разведки Министерства обороны в четверг, 1 сентября, опубликовало перехват разговора жены российского военного, в котором она комментирует взрывы в оккупированном Россией Крыму.

На записи женщина пересказыват разговор знакомой с подругой из Крыма и жалуется на взрывы: «У нас до Крыма уже добрались… Еб*ют вообще, бомбят п***ец как». Она также говорит, что «вся изревелась», переживая о муже-оккупанте.



Видео дня

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» Крыма и призвал жителей готовиться к эвакуации. На оккупированном полуострове в августе произошли взрывы на ряде военных объектов страны-агрессора.

В частности, только в результате взрывов на аэродроме Саки Россия потеряла по меньшей мере девять самолетов, которые использовала для авиаударов по Украине. По данным CNN, это самая большая потеря авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.

Президент Владимир Зеленский 30 августа заявил, что Украина будет уничтожать вражеские склады, штабы и технику в Крыму и на других оккупированных территориях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.