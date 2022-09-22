«Мы пи*дец позиции сдаем»: жена оккупанта рассказала ему правду о ходе войны — перехват 22 сентября, 11:24 Жена оккупанта рассказала ему об успехах ВСУ и обстрелах Белгорода (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Родственники российских захватчиков уже не только не верят фейкам кремлевской пропаганды о каких-либо успехах ВС РФ в Украине, но и сами начали распространять информацию о реальном положении дел на фронте.

Аудиоперехват одного из таких телефонных разговоров обнародовало в четверг, 22 сентября, Главное управление разведки Министерства обороны.

«Тимур, ты понимаешь, что мы пи*дец позиции сдаем? В Изюме Зеленский вовсю уже там танцует. Там просто со всех направлений пиз*ец! Говорят, что все нормально — это перегруппировка, бл*, идет… Ты знаешь, что Белгород ху*чат вовсю? Эвакуация идет. Белгород! Россию! Донецк ху*чат, понимаешь?», — рассказала жена одного из российских военных.

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В связи с этим она потребовала от мужа, чтобы он перевелся в тыл или написал отказ от участия в боевых действиях, однако тот ей объяснил, что его все равно никто не отпустит.

«Никак не уехать отсюда», — пожаловался оккупант.

Между тем, ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне всего этого 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

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