«В живых осталось 18 человек». Жена рассказала боевику «ЛНР» о потерях оккупантов под Изюмом и мобилизации 15-летних — перехват ГУР

23 сентября, 10:54
Поделиться:
Російські окупанти (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Російські окупанти (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жена рассказала боевику террористической организации «ЛНР» о потерях под Изюмом и мобилизации 15-летних, перехват разговора опубликовала украинская разведка в YouTube.

«Слушай, стояла когда деньги получала, пацан был с 204-го полка из-под Изюма, говорит, что из всего полка в живых осталось 18 человек… Он говорит, что нас хотят на «ДНР», а мы сказали, что мы туда не пойдем. Мы просили подмоги, а нам «ДНР» сказал: «Мы вам помогать не будем», — сказала она.

Видео дня

Читайте также:
«Гитлер бы ими гордился». Что рассказывают об ужасах российской оккупации Изюма его жители — репортаж НВ

По ее словам, «даже 15-летних забирали в военкомат, пока родители не подтверждали их личность, что им 15 лет».

https://www.youtube.com/watch?v=mea6PnzdEjM

В Генштабе ВСУ информацию о ходе контрнаступления стараются не комментировать, на сегодня уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

https://www.youtube.com/embed/CSEk12CE34c
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Изюм Разведка Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X