«В живых осталось 18 человек». Жена рассказала боевику «ЛНР» о потерях оккупантов под Изюмом и мобилизации 15-летних — перехват ГУР 23 сентября, 10:54 Російські окупанти (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жена рассказала боевику террористической организации «ЛНР» о потерях под Изюмом и мобилизации 15-летних, перехват разговора опубликовала украинская разведка в YouTube.

«Слушай, стояла когда деньги получала, пацан был с 204-го полка из-под Изюма, говорит, что из всего полка в живых осталось 18 человек… Он говорит, что нас хотят на «ДНР», а мы сказали, что мы туда не пойдем. Мы просили подмоги, а нам «ДНР» сказал: «Мы вам помогать не будем», — сказала она.

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По ее словам, «даже 15-летних забирали в военкомат, пока родители не подтверждали их личность, что им 15 лет».

В Генштабе ВСУ информацию о ходе контрнаступления стараются не комментировать, на сегодня уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.



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