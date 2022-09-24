«Чуть ли не переворот идет». Жена рассказала боевику «ДНР» о недовольстве жителей РФ действиями Путина — перехват ГУР 24 сентября, 10:27 Российский диктатор Путин (Фото:Russian Presidential Press Service/Kremlin via REUTERS)

Жена рассказала боевику террористической организации «ДНР», что на территории страны-агрессора растет недовольство действиями российского диктатора Владимира Путина, перехват разговора опубликовало ГУР в Facebook.

«Ты придумал уже как оттуда сваливать?», — спросила жена.

На это ей боевик «ДНР» ответил: «г*вно вопрос».

«Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идет. Понял? Новые гарнизоны уже не отправляют сюда. Формируют — все отказываются мобилизироваться. Во многих областях хотели объявить полную мобилизацию, но депутаты все отказались — эти мэры — понял, что никто мобилизировать не будет», — сказала она.

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Собеседница боевика заявила, что «пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти».

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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