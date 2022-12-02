За отказ идти воевать — расстреливают. Российский оккупант пожаловался на обслуживание в госпитале и узнал новости из РФ — перехват ГУР

2 декабря, 14:58
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Российские военные (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские военные (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российский оккупант пожаловался на обслуживание в госпитале, а его жена рассказала, что в РФ после Нового года будет новая мобилизация, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube в пятницу, 2 декабря.

«Посмотрел, три укола сделал на*уй. Я имею ввиду, три дня. Покололи, бл*ть, с собой дали три укола еще бл*ть, Диклофенак и все. Говорит: «Ехай, бл*ть, на позицию», — сказал он.

Видео дня

Жена оккупанта заявила, что ей «прислали статью» о том, что после Нового года в России опять будет мобилизация.

https://www.youtube.com/watch?v=ir3wtY_Es28

«Миллион хотят набрать и 300 тысяч женщин. В общем, будет уже всеобщая мобилизация. Наверное, до последнего россиянина, пока он всех не угробит», — сказала она.

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По словам собеседницы оккупанта, есть случаи, когда в России расстреливают тех, кто отказывается идти на войну.

«А че, война все спишет, где там и что случилось», — сказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=rKhE95R1OfI&t=5s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Перехват Война России против Украины ГУР МО

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